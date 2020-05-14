Nijer'de cami ve kiliseler yeniden ibadete açıldı
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Nijer'de cami ve kiliseler yeniden ibadete açıldı

Batı Afrika ülkesi Nijer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği cemaatle ibadet yasağını kaldırdı.

Nijer'de cami ve kiliseler yeniden ibadete açıldı
14.05.2020 05:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 05:34

Batı Afrika ülkesi Nijer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği cemaatle ibadet yasağını kaldırdı.

Hükümet, aldığı kararla ülke genelindeki cami ve kiliselerde cemaatle ibadete yeniden izin verdi.

Durumun iyiye gitmesi dolayısıyla ibadethanelerin açıldığını belirten yetkililer, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi, cami ve kiliselerin ibadet vakitlerinden önce dezenfekte edilmesi uyarısında bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ibadethaneler yaklaşık iki ay kapalı kaldı.

Başkent Niamey'de 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı ülkede, oteller, havalimanları ve sınır kapılarındaki yasak sürüyor.

Nijer Emniyet Müdürlüğü, 17-21 Nisan'da Niamey'de gece sokağa çıkma ve toplu ibadetin yasaklanması gibi Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolara katılan ve şiddet eylemlerine başvuran 266 göstericinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Senegal, Moritanya, Cibuti ve Güney Sudan gibi bazı Afrika ülkelerinde de Kovid-19 yasakları, durumun iyileşme göstermesi ve ekonomik gerekçelerle gevşetilmişti.

İlk vakanın 19 Mart'ta tespit edildiği Nijer'de halen 153 Kovid-19 vakası bulunuyor. Virüsün bulaştığı 658 kişi iyileşirken 49 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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