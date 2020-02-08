Nijer'de Boko Haram saldırısında 6 kişi ölü

08.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:04

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, teröristler Diffa'daki Gogone köyüne dün gece saldırı düzenledi.

Saldırıda 3'ü kardeş 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Diffa bölgesinde terör saldırılarının sıklaştığını, durumun çok hassas olduğunu belirtti.

Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalan Diffa bölgesi 5 yıldır olağanüstü hal yönetiminde bulunuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: AA