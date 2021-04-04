Nijer'de Boko Haram saldırısında 4 asker öldü, 3'ü yaralandı

Nijer'de Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 4 asker öldü, 3'ü yaralandı.

Nijer'de Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 4 asker öldü, 3'ü yaralandı.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Boko Haram militanlarının ağır silahlarla ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesindeki askeri kontrol noktasına saldırdığı, askerler ile militanlar arasında çıkan çatışmada 4 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından itibaren varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım