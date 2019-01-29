Nijer'de Boko Haram Saldırısı: 4 Ölü

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Diffa bölgesinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Diffa bölgesinde yer alan Bosso kentinden 4 kilometre uzaklıktaki bir noktada Boko Haram mensupları bir köye saldırarak, ev ve araçları ateşe verdi.

Saldırıda 4 sivili öldüren teröristler bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Nijer İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum, saldırıdan hemen önce bölgedeki güvenlikle ilgili incelemelerde bulunduğu 3 günlük ziyaretini tamamlamıştı.

Savunma Bakanlığı, 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Nijer ordusunun Nijer-Nijerya sınırındaki Komadugu bölgesinde Boko Haram'a karşı düzenlediği hava destekli operasyonda, 287 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Nijerya merkezli Boko Haram, 2015 yılından bu yana Diffa bölgesine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA