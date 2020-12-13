Nijer'de Boko Haram saldırısı: 27 ölü
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Nijer'de Boko Haram saldırısı: 27 ölü

13.12.2020 20:52 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:56
Nijer'de Boko Haram saldırısı: 27 ölü

Terör örgütü Boko Haram tarafından Nijer'in güneydoğusunda düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü Boko Haram tarafından Nijer'in güneydoğusunda düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü Boko Haram'ın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Nijer'in güneydoğusunda yer alan Diffa bölgesindeki Toumour köyüne dün akşam saatlerinde terör örgütü Boko Haram militanları tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü, ülke genelindeki belediye ve bölge seçimlerinden saatler önce saldırıyı gerçekleştirdi. Yerel yetkili yaptığı açıklamada, saldırıyı "benzeri görülmemiş bir vahşet" olarak nitelendirdi.

Üst düzey bir yerel yetkili ise yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bazı vatandaşların kayıp olduğunu bildirdi. Yetkili, bazı kurbanların vurularak öldürüldüğünü veya yaralandığını, bazılarının ise evlerinde yanarak can verdiğini aktarırken, çıkan yangında 800 ile 1000 evin hasar gördüğünü açıkladı. Yetkili, yaklaşık 70 saldırganın Çad Gölü'nü yüzerek geçtikten sonra Toumour'a yürüyerek ulaştığını belirtirken, saldırının yaklaşık üç saat sürdüğünü aktardı.

Başka bir yerel yetkili ise, "Bu, benzeri görülmemiş bir vahşet saldırısıydı. Köyün yaklaşık yüzde 60'ı yok edildi" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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