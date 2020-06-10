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Nijer'de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi

Nijer'in başkenti Niamey'de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi.

Nijer'de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi
10.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:42

Nijer'in başkenti Niamey'de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan siyah-beyazlı taraftar Op. Dr. Çağlar Helvacıoğlu, Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy'un gönderdiği Beşiktaş formalarını, çocuklara ulaştırdı.

Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Helvacıoğlu, Nijer'de bir Beşiktaş köyü oluşturma hayalinin gerçeğe dönüşmesinde kendisine forma göndererek yardımcı olan Enis Ulusoy'a teşekkür ederek, "Buradaki çocuklar, Avrupa'nın diğer takımlarının formalarını giyiyordu. Bu duruma şahit olunca Beşiktaş formalarını da giysinler istedim. Nijerli çocukların üstünde Beşiktaş formalarını görmek ve 'En Büyük Beşiktaş' tezahüratını duymak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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