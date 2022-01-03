Nijer'de belediye başkanının aracında 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi - Haberler
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Nijer'de belediye başkanının aracında 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi

Nijer'de belediye başkanının aracında 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Nijer'de bir belediye başkanının aracında yapılan aramada 200 kilogramdan fazla kokain bulundu.

Nijer'de bir belediye başkanının aracında yapılan aramada 200 kilogramdan fazla kokain bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijer'in kuzeyinde trafik kontrolü yapan polisler, yerel bir belediye başkanının aracını durdurdu.

Belediye başkanı ve şoförün olduğu araçta yapılan aramada, 200 paket halinde 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi.

Nijer Yasa Dışı Uyuşturucu Kaçakçılığını Önleme Merkez Ofisi (OCRTIS), olayı doğruladı ancak belediye başkanının ismini açıklamadı.

Ülkede Mart 2021'de de 17 ton kenevir ele geçirilmişti.

Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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