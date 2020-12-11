Nijer'de barış için yürüyen aktivist terör saldırısında öldü
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Nijer'de barış için yürüyen aktivist terör saldırısında öldü

11.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:03
Nijer'de barış için yürüyen aktivist terör saldırısında öldü

Nijer'in başkenti Niamey'den barış için yola çıkan ve yaklaşık 1000 kilometre yürüyen aktivist Issaka Hamani, terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında hayatını kaybetti.

Nijer'in başkenti Niamey'den barış için yola çıkan ve yaklaşık 1000 kilometre yürüyen aktivist Issaka Hamani, terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında hayatını kaybetti.

Sivil toplum örgütü Urgence Diffa tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece Boko Haram, Diffa'nın Chetimari mevkisinde bir bölge yöneticisinin evine saldırı düzenledi.

Olayda, 1 kişi ve Niamey'den ekimde yola çıkan, Nijer'in Bağımsızlık Günü'nün kutlanacağı 18 Aralık'ta Diffa'ya yürüyerek varmayı hedefleyen aktivist Hamani yaşamını yitirdi.

"Barış mesajını yaymak" için yola çıkan Hamani'nin yaklaşık 1000 kilometre yol katettiği ve birkaç günde Nijer'in bağımsızlığının 60. yılının kutlanacağı Diffa merkeze ulaşacağı kaydedildi.

Hamani, daha önce de aynı gerekçeyle ülke içinde çeşitli kentlere yürüyüş gerçekleştirmişti.

Diffa, 2015'ten bu yana saldırılara maruz kalıyor

Nijerya'nın kuzey sınırında bulunan Diffa, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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