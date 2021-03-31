Nijer'de askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğu doğrulandı
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Nijer'de askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğu doğrulandı

Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Nijer'de askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğu doğrulandı

Nijer'de hükümet, silahlı kuvvetlerin darbe girişiminde bulunduğunu doğrularken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Nijer'de hükümet, silahlı kuvvetlerin darbe girişiminde bulunduğunu doğrularken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Zakaria Abdourahaman imzalı açıklamada, ordunun gece darbe girişiminde bulunduğu ve girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ilgisi olduğu düşünülen birçok kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, hükümetin, şeffaf bir ortamda düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin akabinde yaşanan darbe girişimini şiddetle kınadığı bildirildi.

Durumun tamamen kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, halktan normal yaşamlarına devam etmesi istendi.

Başkent Niamey'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde sabaha karşı silah sesleri duyulmuş ve yerel medyada olayın darbe girişimi olabileceği iddia edilmişti.

İlk demokratik güç değişimi

Ülkede 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı.

Muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı Mahame Ousmane ise sonuçlara itiraz ederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

Ousmane destekçilerinin bugün düzenleyeceği gösteri, hükümet kararıyla yasaklanmıştı.

Bazoum'un 2 Nisan'da yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, iki dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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