Nijer'de askeri garnizona saldırı: En az 70 asker hayatını kaybetti
Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri garnizona yönelik düzenlenen saldırıda 70 asker hayatını kaybetti.
Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri garnizona yönelik düzenlenen saldırıda 70 asker hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, teröristler ülkenin batısındaki Tillaberi bölgesinde bulunan Inates kentindeki askeri garnizona dün akşam saatlerinde saldırı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle