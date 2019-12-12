Nijer'de askeri garnizona saldırı: En az 70 asker hayatını kaybetti
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Nijer'de askeri garnizona saldırı: En az 70 asker hayatını kaybetti

Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri garnizona yönelik düzenlenen saldırıda 70 asker hayatını kaybetti.

12.12.2019 00:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:01
Nijer'de askeri garnizona saldırı: En az 70 asker hayatını kaybetti

'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri garnizona yönelik düzenlenen saldırıda 70 asker hayatını kaybetti.


Yerel basında çıkan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, teröristler ülkenin batısındaki Tillaberi bölgesinde bulunan Inates kentindeki askeri garnizona dün akşam saatlerinde saldırı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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