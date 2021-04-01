Nijer'de askeri darbe girişiminde bulunulduğu iddiası

Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında duyulan silah seslerinin ardından hayat normale dönerken olayın başarısız darbe girişimi olduğu öne sürüldü. Hükümet Sözcüsü Zakaria Abdourahaman tarafından yapılan imzalı açıklamada, ordunun gece darbe girişiminde bulunulduğu doğrulandı ve girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi.

Nijer yerel basınında çıkan haberlerde, başkent Niamey'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında sabaha karşı duyulan ve yaklaşık yarım saat süren silah sesleri "başarısız darbe girişimi" olarak yorumlandı. Haberlerde, bazı askerlerin gözaltına alındığı iddia edildi.

DARBE GİRİŞİMİ DOĞRULANDI

Nijer Hükümet Sözcüsü Zakaria Abdourahaman tarafından gerçekleştirilen imzalı açıklamada, ordunun gece darbe girişiminde bulunduğu ve girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ilgisi olduğu düşünülen birçok kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, hükümetin, şeffaf bir ortamda düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin akabinde yaşanan darbe girişimini şiddetle kınadığı bildirildi. Durumun tamamen kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, halktan normal yaşamlarına devam etmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı