Nijer'de askeri araca saldırı: 2 ölü, 1 kayıp
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Nijer'de askeri araca saldırı: 2 ölü, 1 kayıp

03.12.2020 01:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:22
Nijer'de askeri araca saldırı: 2 ölü, 1 kayıp

Nijer'in batısında, askeri araca düzenlenen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ise kayboldu.

Nijer'in batısında, askeri araca düzenlenen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ise kayboldu.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, askeri aracın, Mali sınırında yer alan Banibangou mevkisinde pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Olayda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 1 askerin de kaybolduğu kaydedildi.

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Saldırıyı üstlenen olmadı.

Tillaberi bölgesinde yer alan Banibangou, 2017'den beri birçok terör saldırısının hedefi oluyor.

Tekrar eden saldırılar nedeniyle Tillaberi'de olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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