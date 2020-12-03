Nijer'de askeri araca saldırı: 2 ölü, 1 kayıp

Nijer'in batısında, askeri araca düzenlenen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ise kayboldu.

Nijer'in batısında, askeri araca düzenlenen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ise kayboldu.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, askeri aracın, Mali sınırında yer alan Banibangou mevkisinde pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Olayda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 1 askerin de kaybolduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Tillaberi bölgesinde yer alan Banibangou, 2017'den beri birçok terör saldırısının hedefi oluyor.

Tekrar eden saldırılar nedeniyle Tillaberi'de olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan