Nijer'de anaokulunda çıkan yangında en az 20 çocuk öldü
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Nijer'de anaokulunda çıkan yangında en az 20 çocuk öldü

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Nijer'de anaokulunda çıkan yangında en az 20 çocuk öldü

Nijer'in başkenti Niamey'de bir anaokulunun binasını saran yangında en 20 çocuk hayatını kaybetti.

Nijer'in başkenti Niamey'de bir anaokulunun binasını saran yangında en 20 çocuk hayatını kaybetti.

İtfaye Müdürü Albay Sidi Muhammed, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Niamey'in Pays Bas Mahallesi'nde yer alan anaokulunun alevler içinde kaldığını ve içeride mahsur kalan en az 20 çocuğun öldüğünü ifade etti.

Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou olay yerine giderek yangında yaşamını yitiren çocukların ailelerine baş sağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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