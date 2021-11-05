Nijer'de 69 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle 2 günlük ulusal yas ilan edildi

Nijer'in güneybatısında bulunan Banibangou kasabasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 69 kişi hayatını kaybederken, bugünden itibaren 2 günlük ulusal yas ilan edildi.

Nijer'in güneybatısında, Mali sınırına yakın bulunan Banibangou kasabasında dün akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Hükümet, saldırıda Belediye Başkanı ve güvenlik sağlamak amacıyla orada bulunan milisler de dahil 69 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, hayatta kalanların arandığını da belirtti. Saldırı sonrası bugünden itibaren 2 günlük ulusal yas ilan edildi.

Kanlı saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmazken, kimliği belirsiz saldırganların da olay yerinde öldüğü öğrenildi.

Nijer İçişleri Bakanlığı, Banibangou Belediye Başkanı'nın kimliği belirsiz silahlı saldırganlar tarafından pusuya düşürüldüğünü açıkladı.

Nijer'in güneybatısında bu yıl en az 500 kişi saldırılar sonucunda öldürülürken, Mart ayında silahlı saldırganların belirli evlere eş zamanlı olarak yaptıkları saldırılarda da 137 kişi hayatını kaybetmişti. - NİAMEY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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