Nijer'de 58 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası 3 günlük yas
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Nijer'de 58 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası 3 günlük yas

17.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:38
Nijer'de 58 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası 3 günlük yas

Nijer'de 58 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası 3 günlük yas ilan edildi.

Nijer'de 58 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası 3 günlük yas ilan edildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Tillaberi bölgesinde pazardan dönen sivillerin hedef alındığı ve 58 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası bugünden başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, saldırının terörle kararlı mücadelenin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Motosikletli silahlı kişiler, 15 Mart'ta Mali sınırındaki Tillaberi bölgesi Banibangou mevkisinde kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırmış ve olayda 58 sivil yaşamını yitirmişti.

Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına geçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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