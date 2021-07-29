Nijer'de 18 sivil terör kurbanı oldu
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Nijer'de 18 sivil terör kurbanı oldu

Nijer'de 18 sivil terör kurbanı oldu
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti.

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti.

"Urgence Tillbaeri" isimli sivil toplum örgütünün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamaya göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, ülkenin batısındaki Banibangou bölgesine saldırdı.

Olayda 18 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Aynı bölge, 25 Temmuz'da da hedef alınmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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