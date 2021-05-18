Nijer'de 11 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Nijer'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle 11 binden fazla kişinin güvenli bölgelere doğru göç ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Nijer'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle 11 binden fazla kişinin güvenli bölgelere doğru göç ettiğini duyurdu.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in batısında Mali sınırına yakın köylerde yaşanan şiddet olaylarından kaçan 11 binden fazla kişinin Tillabery kentine yakın bölgelere sığındığı bildirildi.

Mali sınırında faaliyet gösteren silahlı grupların Nijer'deki sivillerin eşyalarını yağmalayıp saldırması nedeniyle insanların göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekilen açıklamada, mayıs başından bu yana bölgedeki İntusane ve Anzuru köylerine düzenlenen silahlı saldırılarda 100'den fazla kişinin öldüğü belirtildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor. Bazı bölgelerde acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım