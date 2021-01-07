Nijer'de 100 kişinin öldüğü saldırılarda yaklaşık 10 bin kişi yerinden oldu
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Nijer'de 100 kişinin öldüğü saldırılarda yaklaşık 10 bin kişi yerinden oldu

07.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:26
Nijer'de 100 kişinin öldüğü saldırılarda yaklaşık 10 bin kişi yerinden oldu

Nijer'de 2 Ocak'ta Tillaberi bölgesine düzenlenen 2 saldırıda 100 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nijer'de 2 Ocak'ta Tillaberi bölgesine düzenlenen 2 saldırıda 100 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Batı ve Orta Afrika bürosundan, 100 kişinin yaşamını yitirdiği Mali sınırındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılar sonrası yaklaşık 10 bin kişinin, tekrar bir saldırı olur korkusuyla evlerini terk ettiği bildirildi.

Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırılarında 100 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı.

Katliam nedeniyle 4 Ocak'ta 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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