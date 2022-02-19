Nijer, Barkhane ve Takuba unsurlarının ülkeye konuşlanacağını duyurdu - Haberler
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Nijer, Barkhane ve Takuba unsurlarının ülkeye konuşlanacağını duyurdu

AA, Fatma Esma Arslan - Güncel
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Nijer, Barkhane ve Takuba unsurlarının ülkeye konuşlanacağını duyurdu

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Mali'den çekilecek Barkhane ve Takuba Görev Gücü unsurlarının Nijer'e konuşlanacağını doğruladı.

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Mali'den çekilecek Barkhane ve Takuba Görev Gücü unsurlarının Nijer'e konuşlanacağını doğruladı.

Bazoum, Twitter hesabından Fransa'nın Mali'den askerlerini çekme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mali ile olan sınırlarının güvenliğini sağlamak istediklerini belirten Bazoum, Barkhane ve Takuba'nın Mali'den ayrılmasıyla bölgedeki terör faaliyetlerinin artmasını beklediklerini kaydetti.

Bazoum, Barkhane'ın yeni üssünün Mali'deki üslerin bulunduğu Menaka ve Gao'ya yakın olacağını aktararak, Takuba'nın da aynı şekilde Nijer ordusuyla hareket edeceğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de 17-18 Şubat'ta düzenlenen Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi'nden önce Mali'de Barkhane ve Takuba'da görevli askerlerini 4 ile 6 ay içinde çekeceklerini duyurmuştu.

Mali hükümeti ise bu açıklamanın ardından bu unsurların derhal ülkeden çıkması emri vermişti.

Mali'de aktif 3 üssü ve 2 bin 400 askeri bulunan Barkhane ve 900 askeri bulunan Takuba'nın, bu üslerden çekilerek komşu ülke Nijer'e konuşlanacağı belirtiliyordu.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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