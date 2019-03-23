Nihat Zeybekci: "Kemeraltı'nın Kapısına Unesco Arması Takacağız"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmirlilere bir müjde daha verdi. Daha önce Karaburun'un Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini, Tekel Fabrikası'nın kültür ve sanat kompleksi haline getirileceğini açıklayan Zeybekci, tarihi kent merkezi için UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne başvuru yapıldığını açıkladı.

TARKEM'e yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, tarihi kent merkezi için UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste'ye başvuru yapılacağı bilgisini verdi. Zeybekci, hemen akabinde başvuru dosyasının İzmir Valiliği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderildiğini belirterek, çalışmaların hızla ilerleyeceğini, sonucun da Mayıs ayında belli olacağını müjdeledi. Nihat Zeybekci, İzmir Valiliği ile birlikte bu dosyanın hazırlanmasına büyük katkı koyan TARKEM'i tebrik etti.

Medeniyetler Müzesi

252 hektarlık alanı kapsayan tarihi kent merkezinin UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'ne alınması için şu andan itibaren gerekeni yapacaklarını söyleyen Zeybekci, "Kemeraltı'nın alnına UNESCO armasını birlikte koyacağız. Bunun da takipçisi olacağız. Ayrıca dünyanın en iddialı, Türkiye'nin en büyük arkeoloji ve medeniyetler müzesini de bu tarihi alanının içine kuracağız" dedi.

Tarihi kent merkezinin Bergama ve Efes'ten sonra Dünya Miras Listesi'ne önerilmesinin tarihi ve kültürel değerleri sahiplenmek, tarihsel dokuyu koruyarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak amacı taşıdığını ifade eden Zeybekci, "Başvuru, tarihi kent merkezinin tanıtılması ile yurtiçi ve yurt dışı fonlarının bölgeye aktarılması açısından önemli katkı sağlayacak. Başta gençler olmak üzere gelen ziyaretçi ve turist sayısı ile İzmir şehir merkezindeki turizm potansiyelini artırma amacına ulaşma yolunda çok büyük önemi olacak" diye konuştu.

İzmir'de birleştirici bir işlev görecek bu adaylık sürecinde tarihi kent merkezi için tüm ilgili aktörlerle iş birliği içerisinde çalışacaklarını aktaran Zeybekci, "Şehrimiz için ortak heyecan oluşturacak bu proje ile İzmir tarihi kent merkezinin dünya örneklerinde görülen niteliğe kavuşturularak, hak ettiği değeri görmesi sağlanacaktır" dedi.

"İzmir'e turistlerin akın akın geldiği güçlü bir kruvaziyer limanı da kuruluğunda bu bölge dünyanın önemli turizm alanı haline gelecek" diyen Nihat Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tanıtımını yaptığımız Kültür ve Sanat Kompleksi, o tarihi vadinin bir incisi olacak. Tarih, turizm ve yaşam üçgeni İzmir'in çehresini değiştirecek. Tarihi dokuları korunmuş tarihi kent merkezinin oluşturduğu nostaljik hava, vatandaşlarımızı yıllar öncesine taşıyacak. İnsanların ruhlarına dokunacak." - İZMİR

Kaynak: İHA