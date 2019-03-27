Nihat Zeybekçi: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim

Yerel seçimlerde CHP'nin anketlerde favori olduğu İzmir'de, AK Parti Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin başarı sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor.

ZEYBEKÇİ, YAŞADIĞI HAYATI ANLATTI

İzmir'de adaylar, sadece projeler üzerinden değil yaşam tarzı üzerinden de tartışmalarda ve açıklamalarda bulunuyor. AK Parti adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de yaşadığı hayatı anlattı.

MÜTEVAZI BİR HAYAT SÜRÜYOR

İzmir'in ilçelerinden Kordon'da, Balçova'da, Narlıdere'de, Torbalı'da gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Zeybekci, mütevazı ve gösterişten uzak bir hayat yaşadığını söyledi.

"ARKADAŞLARIM İÇKİ İÇERKEN BEN OTURURUM"

Zeybekci, "Arkadaşlarım içki içerken ben otururum, orada sohbetimizi yaparız. Saatlerce otururuz." ifadesini kullandı.