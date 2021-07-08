Nihat Türkmenoğlu ve Fatma Danabaş'tan Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota
Para okçulukta Nihat Türkmenoğlu ve Fatma Danabaş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Para okçulukta Nihat Türkmenoğlu ve Fatma Danabaş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda mücadele eden milli sporculardan Nihat Türkmenoğlu ve Fatma Danabaş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
Paralimpik okçu Öznur Cüre de dün oyunlara katılmaya hak kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar