Nihat Türkmenoğlu'ndan rekor kıran madalya!
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Nihat Türkmenoğlu'ndan rekor kıran madalya!

Nihat Türkmenoğlu'ndan rekor kıran madalya!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategori finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142-141 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategori finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142-141 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Bu madalya Türkiye'nin, Tokyo 2020'deki 11. madalyası oldu ve daha önce Londra 2012'de 10 olan en fazla madalya kazanma rekoru da kırıldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para okçulukta Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya'dan David Drahoninsky ile karşılaştı. Türkmenoğlu, rakibine 142-141 mağlup olarak Türkiye'nin, Tokyo'daki ikinci gümüş madalyasını elde etti. Nihat Türkmenoğlu'nun kazandığı gümüş madalya aynı zamanda Türkiye'nin, Tokyo 2020'deki 11. madalyası oldu ve daha önce Londra 2012'de 10 olan en fazla madalya kazanma rekoru kırıldı. - İSTANBUL

Nihat Türkmenoğlu'ndan rekor kıran madalya!
Nihat Türkmenoğlu'ndan rekor kıran madalya!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek finale...
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek finale...
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