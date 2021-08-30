Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya kazandı, Türkiye rekor kırdı

Tokyo 2020'deki ikinci gümüş madalya geldi11 madalyayla rekor kırıldı - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142-141 mağlup oldu ve Türkiye'nin Tokyo'daki ikinci gümüş madalyasını kazandı.

Tokyo 2020'deki ikinci gümüş madalya geldi

11 madalyayla rekor kırıldı

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142-141 mağlup oldu ve Türkiye'nin Tokyo'daki ikinci gümüş madalyasını kazandı.Nihat Türkmenoğlu'nun kazandığı bu gümüş madalya ile birlikte Türkiye, Tokyo 2020'deki 11'inci madalyasını aldı ve Londra 2012'de 10 olan en fazla madalya kazanma rekorunu kırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı