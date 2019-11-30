Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.
30.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:36
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı kura çekiminin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi