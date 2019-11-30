Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi
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Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

30.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:36
Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili kura çekiminin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi
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