Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Başakşehir-Sivasspor maçında

14.09.2019 17:55

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününde takip ediyor.



Süper Lig'in 4. haftasında M. Başakşehir, evinde DG Sivasspor ile karşılaşıyor. İlk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle biten mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor. Özdemir ve Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı izliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA