Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

05.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:12
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, AA'nın

(TFF) Başkanı ve A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Özdemir, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Güneş ise haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası", spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" başlıklı fotoğraflarını yılın fotoğrafı olarak seçti.

Oylamada yer alan eserleri uzun süre dikkatli bir şekilde inceleyen Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, fotoğrafları çok beğendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler