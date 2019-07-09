Nihat Özdemir ve Fikret Orman, basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yeni Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde TFF tarafından yayımlanan Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili Özdemir ve Orman'ın, kamuoyuna bilgilendirme yapacağı belirtildi.

Vakfın Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşen basın toplantısının saat 11.00'de başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA