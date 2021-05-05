Nihat Özdemir ve Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

Özdemir: Kadın futbolunu çok önemsiyoruz"Beşiktaş'a teşekkür ederiz"Çebi: Kazanırsak ilk kupa olacak, diğer kupalar da gelirse camia için keyifli olurANTALYA,Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun final mücadelesi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı...