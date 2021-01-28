Nihat Özdemir: Trabzonspor'u kutluyorum, iyi bir futbol oynayarak kazandılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir , "İki takımı da tebrik ediyorum. Soğuk ve kar yağışı altında iyi bir futbol seyrettirdiler. Trabzonspor'u kutluyorum, iyi bir futbol oynayarak kazandılar" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Süper Kupa maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, "İki takımı da tebrik ediyorum. Soğuk ve kar yağışı altında iyi bir futbol seyrettirdiler. Hepsini kutluyorum. Trabzonspor başkanını, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyetini, sporcularını kutluyorum. İyi bir futbol oynayarak kazandılar. Kupayı müzelerine götürdüler. 2019-2020'nin son kupasıydı. Hedefimiz Katar'da oynatmaktı ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelemek istediler. Bu hava şartlarını tahmin etmiyorduk, çok önceden tespit etmiştik tarihi. Stadımızı da çok beğendim. Bu havaya rağmen futbol oynamaya elverişli bir zemindi. Yapmış olduğumuz rüzgar panelleri sayesinde bu rüzgarlı havaya rağmen iyi bir ortam sağlayarak maçı oynadılar. Bütün futbolcuları kutluyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI OLAN BİR STADYUMU, BÜTÜN DÜNYA KAMUOYUNA GÖSTERMİŞ OLACAĞIZ"

"Biz stadımızdan emindik" diyen başkan Özdemir, "Bir defa denemiştik daha önce biliyorsunuz Türkiye Kupası finalinde. Orada da sınıfı geçmişti. Bugün yine bu hava şartlarında ve bu panellerden sonra Şampiyonlar Ligi finalinde de ki seyircili oynayacağız inşallah; orada da Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu, bütün dünya kamuoyuna göstermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

- Stadyumu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı