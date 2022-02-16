- Nihat Özdemir : "Süper Lig Televizyonu da düşüncelerimiz içerisinde var"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir :

"Cuma günü teklifleri alıp, pazartesi günü de değerlendireceğiz"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma düşüncemiz var" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına yayın ihalesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 14 Şubat Pazar günü yayın ihalesini yaptıklarını hatırlatan Nihat Özdemir, "1. kademesini yaptık. 14 tane esas teklif geldi. 1 tane alternatif teklif geldi. 15 teklif olan ihale yapıldı. Zarfları açtık. İhale komisyonu olarak zarfları değerlendirdik. Bazı zarflarda eksiklikler var. Tamamlamaları ve fiyatlarını yeniden revize ederek göndermeleri için cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi var. Sistem ve fiyat olarak elimizden geldikçe bu yayın ihalesi rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü görüyoruz yalnız Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve amatörlere varan kulüplerimize desteğin en önemlisi yapılan yayın ihalesi. 4 büyük için belki bu gelir bütçeleri içerisinde yüzde 30 civarında bir değerken, Anadolu kulüpleri neredeyse bütçelerinin yüzde 80'i bu yayın ihalesinden gelen gelirlerle hizmetlerini devam ettirmektedir. Ben, arkadaşlarım ve ihale komisyonumuz çalışmalarına hızla devam ediyor. Cuma günü teklifleri alıp, pazartesi günü de değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız"

Beklentilerini açıklamalarının ihale süreci için doğru olmayacağını söyleyen Özdemir, "Biz gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerimizin daha çok yayın gelirlerinden para alabilmeleri için gerekli görüşmeleri yapmaktayız. Türkiye'de de, dünyada da iki kademeli, üç kademeli hatta dört kademeye varan sistemde ihalelere alışkınız. Bizim ihalemiz iki etap. İnanıyorum ki teklif verenler esas tekliflerini vermediler. Çünkü ihalede kademeli olacağı yazılı. İlk teklifte herkes kendi kafalarına göre verirler. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Cuma günü daha yüksek fiyatlı teklifler gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Süper Lig Televizyonu da düşüncelerimiz içerisinde var"

Süper Lig TV ile ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine ise Özdemir, "Biz kulüplerimizin yayın gelirlerinden maksimum bedel almalarını isteyen bir federasyonuz. Eğer gelen tekliflerden umduğumuzu bulamazsak Süper Lig Televizyonu gibi bir televizyon kurulup, buradan dekoderler satılması ve buradaki her kulübün satış miktarlarını da göz önünde bulunarak gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimiz içerisinde var. Her şey cuma günü verilecek tekliflerle ortaya çıkacak. Eğer kulüplerimize uygun, yeterli bir teklif gelmezse bu yol da gündemde. Bu yolu da değerlendirmeye alabiliriz. Daha zaman var. Yeni lig ağustos ayında başlayacak. Bu görüşmeler devam edecektir" cevabını verdi.

Murat Sancak'a cevap: "3. duruma getiren hakemler aydan mı geldi"

Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak'ın hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar için ise Özdemir, "Bir spor kulübü başkanın açıklamasına ben direkt cevap verecek durumda değilim. Zaten açıklamalarında sisteme, centilmenliğe, sportmenliğe aykırı bir açıklaması varsa bizim disiplin kurulumuz sevk eder. Orada kendisinin ifadesini alırız. Ona göre disiplin kurulu kararı verir. Netice olarak o kulübün başkanı, şu anda Süper Lig'de 3. durumda. Bunu 3. duruma getiren hakemler aydan mı geldi, Avrupa'dan mı getirdik? Galip gelince hakem iyi, berabere kalınca ve mağlup olunca hakem kötü zihniyetini kabul etmiyoruz. Hakem de VAR'da olan arkadaşlarımız da insandır. Hatalı kararlar da vardır. Bu kararları VAR'da da düzeltmek durumu olabiliyor. Bazen onlar da kaçırabiliyor. Neticede kararı veren insan ve insanın gözüdür. Böyle açıklamaların doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü kendisi galip gelince hakemler iyi, kaybedince hakem sisteminin kötü olması ve sistemin içinde bazı şeyler aramasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı maça gideceğini söyleyen Nihat Özdemir, "İnşallah Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde yoluna devam etmesini çok arzuluyoruz. Galatasaray da var. Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Onun da başarıya ulaşmasını çok arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Prag iyi ve güçlü bir takım. Çek Ligi'nde lider durumda. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. İnşallah Fenerbahçe bu maçtan galip gelerek yoluna devam eder dedi.