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Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor

Nihat Özdemir: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçların 30 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını, herhangi bir ertelemenin ise söz konusu olmadığını söyledi.

12.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:32
Nihat Özdemir:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçların 30 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını, herhangi bir ertelemenin ise söz konusu olmadığını söyledi.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakayı takip eden TFF Başkanı Nihat Özdemir de karşılaşma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


"Başakşehir'i tebrik ediyorum"


Sözlerine müsabakayı değerlendirerek başlayan Nihat Özdemir, "Galibiyetten dolayı, Başakşehirli futbolcuları, teknik heyeti, başkanını tebrik ediyorum. Gerçekten Avrupa Ligi'nde galibiyete, puanlara ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Başkaşehir kulübümüz bu ihtiyacımızı gideriyor. Teşekkür ediyorum. İnşallah rövanşta da iyi bir netice alarak artık hepimizin bildiği gibi çeyrek finale kalmış olacak. Bu hepimiz için bir gurur kaynağı. Onun için kendilerini tebrik ediyorum. Yollarını devam etmelerini arzuluyorum" ifadelerini kullandı.


"Birlik ve beraberliği bugün gösterdik"


Birçok takımın taraftarının bugün Fatih Terim Stadı'na gelerek Başakşehir'i desteklemesiyle ilgili de TFF Başkanı Özdemir, "Gördüğüm kadarıyla tribünlerde her kulübün formasıyla taraftarı vardı, hepsinin elinde Türk bayrağı vardı. Bugünlerde en büyük ihtiyacımız olan birlik, beraberliği bugün Başakşehir Stadyumu'nda bütün taraftalar örnek bir hareketle gösterdiler. Taraftarları ayrıca tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar sadece Başakşehir'i desteklediler. Şimdilik mutlu sona da ulaştık" şeklinde konuştu


"30 Nisan'a kadar maçlar seyircisiz"


Nisan ayının sonuna kadar müsabakaların seyircisiz oynatılması yönünde alınan karar ilişkin ise Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bugün devletimizin en üst organı, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 5 saate yakın bir toplantı yapıldı. Bütün bakanlar, yetkililer, otoriteler katıldı. Toplantının sonunda insan sağlığını önde tutarak Türkiye'deki ligler için bir karar aldılar. 30 Nisan'a kadar bütün maçlar taraftarsız, seyircisiz oynanacaktır. Hepimizin bir tek görevi var, bu kararı uygulamaktır. Bütün takımlarımız bu kadarı uygulayarak, 30 Nisan'a kadar olan maçlarını seyircisiz olarak oynayacaktır. O da bir futbol. Yalnız biz bunu sadece Türkiye olarak yapmadık. Avrupa'da bütün ülkelerde hemen hemen bırakın maçların oynanmasını ligler erteleniyor. İnsan sağlığı herkesten önemli. Onun için en kısa zamanda Türkiye'de gözükmemesine rağmen bu tedbirlerin alınmamasını canıgönülden destekliyorum. İnşallah hep beraber bu sıkıntının hep birlikte kurtulacağız" diye konuştu.


Liglerin ertelenme gibi bir durumunun olmadığını dile getiren Nihat Özdemir, "Bizim şu andaki tercihimiz taraftarsız olarak 30 Nisan'a kadar devam etmesi. Bu kararı aldık. İnşallah bunu uygulayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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