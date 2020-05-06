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Nihat Özdemir: "Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık"

Nihat Özdemir: 'Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık'
06.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:22

- Nihat Özdemir: "Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık" TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerimizi temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz" TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol liglerini şimdilik olmak kaydıyla, 12-13-14 Haziran haftasında başlatma...

- Nihat Özdemir: "Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık"

TFF Başkanı Nihat Özdemir:

"Liglerimizi temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz"

İSTANBUL - TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol liglerini şimdilik olmak kaydıyla, 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldıklarını açıkladı. Özdemir, "Liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerle ilgili kararını verdi. Bugün gerçekleşen TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından Başkan Nihat Özdemir, liglerin 12-13-14 Haziran haftasında başlatılacağını duyurdu. İnsanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığımızı vurgulayan Özdemir, "Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını, bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen etkisini hala sürdürüyor. Bu süreci birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu felakete karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Pandemiyle savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ancak tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı"

Özdemir, yaşanan süreçten Türk futbolunun da etkilendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçlarımızı seyircisiz oynattık, ilk ölümlü vakalar sonrasında da liglerimizi erteledik. Allaha şükürler olsun ki, o dönemde sahalarımızda virüs çıkmadı. Şimdi 1.5 ay gibi bir zaman geçti. Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem önlemler konusunda gerekli tüm adımları attık. Türkiye Futbol Federasyonu olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle önemli bir yol aldık. Devletimizin kararlarına harfiyyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için Sağlık Kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı. Bunun birinci kısmını kamuoyu ile paylaştık, müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplerimize ve kamuoyuna duyuracağız."

"UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık"

Bugüne dek en sağlıklı şekilde liglerin tamamlanması yönünde çaba gösterdiklerini söyleyen Özdemir, "Önce sağlık anlayışımızdan hiç vazgeçmedik. Hep Türk futbolunun selametini düşünerek hareket ettik. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile toplantılar yaptık, Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerimizin fikirlerini aldık. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu başta devletimizin tüm kurumları ile istişare içinde süreci değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık. Gerekli düzenlemeleri yaptık. En son Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine bizleri kabul ettiği, değerli bilgilerini paylaştığı için teşekkür ediyorum. Bakan Koca, gerçekten zor bir görevi başarıyla yürütüyor, verdiği mücadele ve duruşu ile hepimize örnek oldu. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bugün de Yönetim Kurulumuz toplandı. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hazırladığı Normalleşme Planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk" açıklamasını yaptı.

"Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık"

"Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz" diyen Özdemir, "Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Bütün kamuoyunun da merakla beklediği kararımızı şimdi sizlere duyurmak istiyorum. Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Bu kararımızla liglerin belirlediğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan Bilim Kurulumuza havale edecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Bu süreçte Bilim Kurulu'nun Sağlık Kurulumuzla beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları tüm kulüplerimize bildireceğiz. Bilim Kurulumuz bu çalışmalarını yürütürken biz de Futbol Federasyonu olarak Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerimizdeki kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleri ile görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun maçların nasıl oynanacağına dair kararı çerçevesinde ligleri başlatacağız" şeklinde konuştu.

"Kupalarımızı sahada vereceğiz"

Devletin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Özdemir, "Antrenmanlarına başlayan kulüplerimizin bu zaman zarfında hazır hale geleceğine inanıyoruz. Hiçbir şeyin eskisi olmayacağını biliyoruz ama yeni dönemi de fırsata çevirmek istiyoruz. Bu nedenle, sağduyu içerisinde kararlara saygı duyarak, bireysel ve toplumsal tüm sorumluluklarımızı yerine getirerek bunu başaracağımızdan eminiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz ve ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız. Aldığımız kararlarımızın ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağımızı belirterek hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir: 'Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık'

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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