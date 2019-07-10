Nihat Özdemir: "Kulüp Lisans Talimatnamesi Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni yayınlanan Kulüp Lisans Talimatnamesi ile ilgili olarak, "Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kulüp Lisans Talimatnamesi hakkında Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki merkezinde yapılan basın toplantısına TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Adil Gevrek katılım gösterdi. Yayınlanan Kulüp Lisans Talimatnamesi'nin titizlikle uygulanacağını aktaran Özdemir, "Göreve başladığımız 1 Haziran'dan bu yana kulüplerimizin Türk futbolunun sorunlarını çözmek için yoğun çalışma süreci yürütmekteyiz. Kısa sürede çözdüğümüz en önemli konuların başında Kulüp Lisans Sitemi gelmektedir. Öncelikle Ankara'da gerçekleştirdiğimiz genel kurulda delegelerimizin teveccühü ile FIFA ve UEFA kurallarına ve Bankalar Birliği yapılandırılmasının temeli olacak statü maddelerinde önemli değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerle Kulüp Lisans Kurulumuz'da reform niteliğinde yapılanmaya gittik. Üye sayısı ve niteliğini değiştiren daha işlemsel ve fonksiyonel hale getirdik. Bankalar ve kulüplerle görüştük. Mali yapıları sürdürülebilir hale getirmek için mali yapılanma sürecini de yürüttük. UEFA ile kulüplerimiz adına yoğun görüşmelerde bulunduk. UEFA merkezine giderek Ceferin'i ziyaret ederek talimatlarımızın detaylarını anlattık. Kendileri de bu uygulamalarımızı çok olumlu buldular. Yoğun dönemin sonunda Türk futbolu için devrim niteliği taşıyan kulüp lisans talimatını yayınladık. İnşallah Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacaktır. Kulüpler için varız, geleceği için de önemli adımlar atıyoruz. Bu amaçla kulüp lisans talimatnamesini değerli uzmanlardan oluşturduk. Yeni kurulumuzun bu talimatnameyi büyük disiplin ve titizlikle harfiyen uygulayacağından kimsenin kuşkusu olmasın" değerlendirmesini yaptı.

"Kulüpler, takım harcama limitlerine uymak zorundalar"

Özdemir, talimatnameye göre kulüplerin harcama limitlerini aştıkları takdirde ceza alabileceğinin altını çizerek, "Bu talimatla aslında biz federasyon olarak yeni denetim modeli getirmiş bulunmaktayız. Sezonluk denetlemenin yanı sıra kulüpler, bağımsız denetim şirketleri tarafından yıl boyunca incelenecektir. Geçmişte sezon sonu yapılan kontroller sezon başı, ortası ve sonu olmak üzere sıkı şekilde sürekli olarak devam edecektir. Sistemin en önemli ayağı sezon öncesi kontrollerimizde her bir kulübümüzde takım harcama limitleri belirleyeceğiz. Takım harcama limitlerini aşan kulüplerin yeni futbolcu tescilleri yapılmayacaktır. Kulüplerimizin gelir gider dengeleri korunacaktır. Federasyon denetiminden geçen takım harcama limitini aşmayan kulüpler Avrupa kupalarına katıldıkları takdirde herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacaktır. Limitlerin aşılması durumunda puan silme, transfer yasağı ve kadro sınırlaması gibi yatırımlara maruz kalmaması için takım harcama limitlerin uymak zorundalar" açıklamasında bulundu.

"Bunun amacı kulüplerin ekonomik girdaptan çıkmasıdır"

Transfer dönemlerinde kulüplerin de yaptıkları harcamalar konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özdemir, "Şu anda birinci transfer döneminin içerisindeyiz. Kulüplerimizin takımlarını güçlendirmek için yeni sezon öncesi eksik gidermek isteyeceklerdir. Ancak kulüplerimizin harcamalarını yaparken çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bahsettiğimiz ağır cezalara maruz kalabilirler. Bankalar Birliği ile yapacakları anlaşmaları riske atabilirler. Bu çalışmaların amacı kulüplerin ekonomik girdaptan çıkmasıdır. Bu sayede kulüplerin mali yapısı güçlenecek ve tüm kulüpler çağdaş bir yapıda faaliyetlerini sürdürme imkanına kavuşacaktır. En önemlisi Finansal Fair Play konusunda UEFA ile sorun yaşamayacak. Federasyon ve kulüplerimizin bu süreci yeni iş birliği içerisinde başarıyla tamamlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Fikret Orman: "Kulüplerin Avrupa'daki mali itibarı iyi değil"

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ise Türk kulüplerinin Avrupa'da mali olarak itibar sahibi olmadığını anlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Kulüplerin geldiği noktalar belli. Özellikle şampiyonluk yaşamış tüm kulüpler mali sıkıntı içerisindeler. Senelerdir yüzdürülen şekilde devam ediyor. Rekabet bunu sağlıyor. Bizler de kulüp yöneticileri olarak mecburen bu yolda devam ettik. Beşiktaş'ta son 3 seneyi UEFA ile yapmış olduğumuz anlaşma üzerine götürdük. Transfer yasakları ile karşı karşıya kaldık. 2014-2015 senesinde Beşiktaş, Avrupa'ya katılmadı. Diğer takımlar da aynı durumlarda. Süreçte biz bu durumu çözemedik. Kulüplerin Avrupa'daki mali itibarı iyi değil. Türk futbolu olarak bundan çok büyük zarar gördük."

"Bize düşen görev bu talimatnameye uymak"

Orman, Kulüp Lisans Talimatnamesi'nin bugünden itibaren geçerli olduğunu söyleyerek, "Bugünden itibaren herkes bütçe içerisinde kalacak. Lisan talimatnamesi bütün kulüplerin bilançolarına sahip olmak için belirli süre alacak. Devre arasından itibaren bütün kulüpler bilanço denetlemesine girmiş olacak. 6. ayda başlanacak diye algısı olmasın. Lisans talimatına bugünden itibaren uyulması lazım. Artık deniz bitti. Türk futbolu suyu daha fazla kaldıramıyor. İki sene şampiyonluk yaşayınca UEFA'dan elde ettiğin gelirler artıyor. Şampiyonluk süreci bittiği zaman en başa dönüyoruz. UEFA'nın yeni düzenlemeleri ile Türk futbolu için radikal karar alınma süreci başlıyor. Bize düşen görev lisans talimatnamesine uymak. Dirayetli durmamız lazım. Mantıklı hareket etmemiz lazım, etmeyenler de cezalandırılacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA