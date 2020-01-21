Nihat Özdemir Kırklareli'de
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında oynanan Kırklarelispor-M Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.
21.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:18
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında oynanan Kırklarelispor-M Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.
Krıklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak, kupada çeyrek finale yükseldi. Müsabakayı TFF Başkanı Nihat Özdemir de Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda seyretti. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
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