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Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yazıcı, Nihat Özdemir, Spor

Nihat Özdemir'in basın toplantısı öncesinde 1 metre kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, UEFA toplantısı sonrası yapacağı basın toplantısında korona virüse karşı önlem olarak alınan 1 metre kuralı dikkat çekti.

17.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:36
Nihat Özdemir'in basın toplantısı öncesinde 1 metre kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, UEFA toplantısı sonrası yapacağı basın toplantısında korona virüse karşı önlem olarak alınan 1 metre kuralı dikkat çekti.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA ve 55 üye ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği telekonferans toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklama yapacak. Özdemir'in gerçekleştireceği toplantı öncesinde alınan önlemler ise dikkatlerden çakmadı. Türkiye Futbol Federasyonu çalışanları ve misafirler ile basın mensupları gün içinde ateşleri ölçülerek kontrolden geçirilirken, toplantının düzenleneceği salonda da 1 metre kuralına göre hareket edildi. Basın organlarının kameraları aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilirken, TFF yöneticilerinin oturacağı koltukların aralarında mesafe bırakıldı, her masaya da dezenfektan ve kolonyalı mendil bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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