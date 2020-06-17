Nihat Özdemir, Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.
17.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:49
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.
Sarı-lacivertli kulübün disiplin kurulu tarafından hakkında soruşturması açılan ve kendisinden savunma istenen Özdemir, gönderdiği dilekçeyle kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında söyledikleri üzerine sarı-lacivertli camianın tepkisini çekmişti.
Kaynak: AA