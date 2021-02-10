Nihat Özdemir'e 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden ziyaret
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Nihat Özdemir'e 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden ziyaret

10.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:20
Nihat Özdemir'e 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden ziyaret

1'inci Lig Kulüpler Birliği Derneği ve TFF 1'inci Lig kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

1'inci Lig Kulüpler Birliği Derneği ve TFF 1'inci Lig kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette; TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Ali Düşmez, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile 1'İNCİ Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve TFF 1'inci Lig kulüp başkanları yer aldı.Ziyarette Başkan Nihat Özdemir'e Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından teşekkür plaketi ve forma takdim edildi.

                                                                                                                                                                                  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Doğan

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