Nihat Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
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Nihat Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Bu sene Ramazan Bayramı'nı korona virüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz.

Nihat Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:27

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Bu sene Ramazan Bayramı'nı korona virüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz. Ancak gönül birlikteliğimizle milletçe bu bayramın coşkusunu yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlar, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü gibi pek çok güzelliği içinde barındıran, sevgi ve saygı bağlarımızı daha da güçlendiren en güzel değerlerimizden birisi ve toplumsal birliğimizin temel taşıdır.

Bu sene Ramazan Bayramı'nı ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz. Ancak gönül birlikteliğimizle milletçe bu bayramın coşkusunu yaşayacağımıza inanıyorum.

Dünyaya örnek mücadelemizle bu salgını yenerek nice bayramları bir arada kutlamayı temenni ediyor, özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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