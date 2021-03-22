Nihat Özdemir'den Millilere ziyaret
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Nihat Özdemir'den Millilere ziyaret

22.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:24
Nihat Özdemir'den Millilere ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için kampa giren A Milli Futbol Takımı'nı öğle yemeğinde ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için kampa giren A Milli Futbol Takımı'nı öğle yemeğinde ziyaret etti.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ziyarette TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yer aldı.

Başkan Özdemir ve TFF yöneticileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara 24-30 Mart arasında oynanacak 3 maç için başarılar diledi. - İSTANBUL

Nihat Özdemir'den Millilere ziyaret
Nihat Özdemir'den Millilere ziyaret
Nihat Özdemir'den Millilere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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