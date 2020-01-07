Nihat Özdemir'den hakemlere destek

07.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:36

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kış Semineri'ne katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, federasyon olarak hakemlerin arkasında olduklarını belirterek, "Hata olacaktır. Önemli olan, kamu vicdanını yaralayacak, art niyet içeren yanlışların yapılmaması" dedi.

2019-2020 Sezonu MHK Kış Semineri, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Seminerde konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakemlere her zaman ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Tüm seminer ve törenlerde, MHK'nın hakemlerinin yanında yer aldıklarını dile getiren Özdemir, "Hepimiz için zor geçen bir ilk yarıydı. Üzülerek gördük ki, hemen hemen her hafta spor kamuoyunun ana gündemi hakemler oldu. Gönül isterdi ki, milli takımımızın büyük başarıya imza attığı, ülke olarak dünya futbolunda öne çıktığımız, önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız bir dönemde, kısır hakem tartışmaları bu kadar ön plana çıkmasaydı" diye konuştu.

Kaynak: DHA