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- Nihat Özdemir: "Bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte"- Türkiye Futbol...

- Nihat Özdemir: "Bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir "Kulüplerimizin kadrolarını ona göre organize etmeleri lazım" "Trabzonspor'u tebrik ederim" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, küme düşmenin...

30.07.2020 01:34 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:40

- Nihat Özdemir: "Bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir

"Kulüplerimizin kadrolarını ona göre organize etmeleri lazım"

"Trabzonspor'u tebrik ederim"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, küme düşmenin kaldırılmasının ardından sıkışık bir takvimin olacağını belirterek, "40 maç haftası olacak. Türkiye Kupası maçları, takımlarımızın Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Ligi maçları olacak. Yani gözümüzü açacağımız herhangi bir zamanımız yok. Önümüzde bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte" dedi.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımın da önemli mücadeleler sonucunda finale kaldığını hatırlatan Başkan Özdemir, "Yenilendikten sonra ilk maç yapılan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Türkiye Kupası'nın finalini oynattık. Güzel bir maç oldu. İlk yarıda Trabzonspor bir gol buldu. İkinci yarıda Alanyaspor iyi bir futbol ortaya koydu. Fakat gol bulamayınca, Trabzonspor ikinci golü atıp şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. En iyi oyuncu da Abdülkadir Ömür seçildi. Hepimizin bildiği gibi ciddi bir sakatlık geçirmişti, yavaş yavaş sahalara dönüyordu. Formuna kavuştuğunu bugün hepimiz gördük. Abdülkadir Ömür milli takımımızın önemli oyuncularından biri. Geçirdiği sakatlık bizi çok üzmüştü. Bugün ortaya koyduğu performans bizi sevindirmiş oldu. Kendisini ayrıca kutluyorum" diye konuştu.

"Kulüplerimizin kadrolarını ona göre organize etmeleri lazım"

Liglerde küme düşmenin kaldırılmasının sorulması üzerine Özdemir, "Bu kadar sıkışık bir takvimde bay olmasının, her hafta bir takımın, her hafta bir takımı dinlendirmemiz açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Artık 21 takımla 2020-2021 sezonunu oynayacağız. Sıkışık bir takvim olacak. Çünkü 16 Mayıs itibariyle hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı bitirmemiz gerekiyor. Sayın Şenol hoca da bunu bizden istiyor. UEFA'nın da böyle bir isteği var. Çünkü bir yıl ertelenen Avrupa Şampiyonası 12 Haziran'da başlayacak. Ona hazırlık dönemimiz var. Bizi sıkışık bir takvim bekliyor. 40 maç haftası olacak. Türkiye Kupası maçları, takımlarımızın Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Ligi maçları olacak. Yani gözümüzü açacağımız herhangi bir zamanımız yok. Bütün oyuncularımızın buna göre kendilerini hazırlamaları lazım. Kulüplerimizin kadrolarını ona göre organize etmeleri lazım. Önümüzde bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte. İnşallah 11 Eylül itibarıyla 2020-2021 sezonuna başlamış olacağız" diye cevap verdi.

"Tahmin ediyorum orada bir yanlış anlama var"

Yayıncı kuruluş Bein Sports'un haberinin olmamasının açıklamaları üzerine Nihat Özdemir, "Tahmin ediyorum orada bir yanlış anlama var. Biz bu kararı bildirmiştik. Bugünkü yönetim kurulu toplantısında önce. Onun görüşlerini almıştık. Tahmin ediyorum bayram öncesi tatil sisteminden dolayı aralarında bir kopukluk olmuş olabilir. Ancak kendilerini bilgilendirmiştik. Netice olarak TFF bu kararı aldı ve bunu yürürlüğe koyduk. Bein Sports ile oturacağız bunun planlamasını yapıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kulüplerimizin kadro planlamasını iyi yapmaları gerektiğine inanıyoruz"

Yabancı kararını bir sezon ertelenmesiyle ilgili olarak ise Başkan Özdemir, "Yabancı sayısının uygulamasını ve onu takip eden yılların uygulamalarını bir yıl geriye attık. Yani 2020-2021'de değil, 2021-2022'de başlayarak sahada oynayan yabancı sayısında kısıtlamaya gideceğiz. Pandemi sürecinde kulüplerimizin yaşadığı bazı sıkıntılar ve bu yıl 40 maç Süper Lig'de oynanacak, Türkiye Kupası maçları var, Avrupa kupaları var. Kulüplerimizin çok sayıda maç oynayacağı açıkça görülmekte. Bunun için geniş bir kadroya ihtiyaçları var. Bu kadroları da kurmaları gerekli. Yabancı uygulamasının bir yıl geriye bırakılmasında bunun da etkisi var. Önemli olan burada hesaplarını iyi yapıp, bir yıllık değil, gelecek yıl ve ondan sonraki yılları da düşünerek kulüplerimizin kadro planlamasını iyi yapmaları gerektiğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir son olarak ise, "Hangi kararı alırsak alalım, bazıları çok mutlu oluyor, bazıları az mutlu oluyor bazıları da hiç mutlu olmuyor. aldığımız kararda mutlu olmayanlar çıkabilecektir. Biz kararımızı uygulamaya koyduk ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

- Nihat Özdemir: 'Bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte'- Türkiye Futbol...

Kaynak: İHA

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