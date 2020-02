Nihat Özdemir: Başkanlığı bırakmak gibi bir niyetim yok, görevimin başındayım -2

06.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:39

'Beşiktaş ve Gaziantep FK'nın maçları tekrar oynama talepleri değerlendiriliyor?

'Limit arttırma kararını nasıl birlikte aldıysak düşürme kararını da birlikte aldık?'Ayakta maç seyretme uygulamasını yasa izin verdiği için başlattık?'Yeni sezon başlamadan Kulüpler Birliği Yasası'nın çıkacağını düşünüyorum?'Bağırıp da hak alan ben görmedim?'Sezon başında yapılan VAR toplantısına katılmayan kulüpler VAR üstadı gibi konuşuyor?'Bu sezon saha kenarında yaşanan olayları en aza indirdik?'Fenerbahçe'yi koruyacak bir iş yapsam Zorlu'da mı yaparım??'Euroleague'in maçlardan sonra hakem kararları hakkında açıklama yapması güzel bir uygulama?'Hayatımda TFF başkanlığı kadar zor bir görevde bulunmadım?'Fenerbahçe, hiçbir ilgisi olmamasına rağmen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesi konusunda açıklama yaptı?'Hakem de insan hata yapabilir?Servet Yardımcı: Çok iyi bir savunma yaparak UEFA'nın asker selamı soruşturma dosyasını kapattık'UEFA kulüplerimize ceza vermek istemiyor?Serhan TÜRK/ İSTANBUL, ' Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir istifa ettiğine yönelik çıkan haberler hakkında, 'Ben hayatımda TFF başkanlığı kadar zor bir görev görmedim. Fenerbahçe, Beşiktaş başkanı olmak daha kolay. Çünkü tek bir tarafı ilgilendiriyor. Burası böyle değil. Herkesi memnun edecek bir karar vermemiz mümkün değil. Hangi kararı versek yüzde 50'si itiraz ediyor. Ben sonuna kadar bu görevdeyim ve bırakmak gibi bir niyetimde yok' dedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın ile birlikte TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ın Göztepe, Gaziantep FK'nın ise Gençlerbirliği maçına dair tekrarlanma talebi olduğunu ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 'Sayın Ahmet Nur Çebi yanında bir yönetim kurulu üyesi ile bizi ziyaret etti. Oturduk, Türk futbol gündemini konuşurken bir konulardan biri de buydu. TFF'nin bir çalışma sistemi var. Bizim çalışma statümüz bu. Kendisine anlattık, anlayışla karşıladı. Beşiktaş'ın maçın tekrarı konusunda müracaatları var, bu bizim işimiz değil. Sadece genel müracaatı MHK değerlendirecektir, şu an değerlendirme aşamasındayız. Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı hakkında da Gaziantep FK'nın bir talebi var. İkisini birlikte MHK inceliyor, IFAB'a da yazdılar, onların da görüşlerini alacaklar. Ardından bir karara varacaklar. Biz de ardından gereken açıklamada bulunacağız. Şu an süreç devam ediyor' diye konuştu.'LİMİT ARTTIRMA KARARINI NASIL BİRLİKTE ALDIYSAK DÜŞÜRME KARARINI DA BİRLİKTE ALDIK?Harcama limit artırımını kulüplerin ortak kararı ile aldıklarını ifade eden Nihat Özdemir, 'Son zamanlarda yayıncı kuruluştaki açıklamalarında açık açık Sayın Cengiz bizi suçladı. Suçlama şu; 'aynı şeyi biz yapsaydık Nihat Özdemir bize ceza verecekti' dedi. O sırada Rıdvan Dilmen ile yaptığım bir röportaja atfen böyle olacağını söyledi. Bundan dolayı sayın Cengiz'in ismini söylüyorumHer kulüp bize geliyor. Burası birinin malı değil, bu genel kurulu bizi buraya getirdi. Burası onların, herkesin sadece Süper Lig'in değil 2,3'üncü liglerinde federasyonuyuz. Ben herkesi davet etmeye çalışıyorum. Buraya limit arttırma konusunda gelenler oldu. Eğer talimatlar yayınlanmışsa gelirleri yüzde 13 azaltıyorsam bu kulüplerin gelirleri düştüğüne göre bunların harcama limitlerini arttırabilirdik. Ben de bir iş adamı olarak bunu normal gördüm. Mehmet Sepil, Fikret Orman ve Adil Gevrek ile de konuştuk. Onlar da istedi. Ben finans kuruluşları ile de görüştüm. Bunun üzerine kulüplerimiz sezon sonu bilançoların ne olacağını da biliyorlar. Sene sonunda ihtar mı alacaklar, kadro kısıtlaması mı alacaklar, ceza mı alacaklar biliyorlar. Biz de bunu yaptık limiti arttırdık ama ardından gördük ki bir tenkit, bir yayınlar, bütün oturumlar bu konuya döndü. Sonra Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil beyle konuştuk. Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi de 'bizden bir talep gelmedi' dedi. Sonra 18 kulüpten 15'i bize kararın geri çekilmesi için mektup yolladı. Biz de hata yapabiliriz, hata yaptığımızı kabul ediyorum. Bundan önceki kararı nasıl birlikte aldıysak bunu da birlikte aldık? şeklinde konuştu.'AYAKTA MAÇ SEYRETME UYGULAMASINI YASA İZİN VERDİĞİ İÇİN BAŞLATTIK?Ayakta maç seyretme uygulamasına bazı kulüplerin talepleri olduğu için başlattıklarını belirten Özdemir, 'Ayakta maç seyretme olayını biz ortaya çıkarmadık. Ek yasa ile bazı maddeler getirildi. Bu yasada, seyircilerin maçı ayakta izleyebileceği belirtildi. Başta Göztepe istedi, birkaç kulübümüzün daha talebi oldu. Sağladığımız disipline inşallah bu durum zarar getirmez. Biz gerçekten bir disiplin sağladık. Eskisi gibi tribün kapatma olayları yok. Sadece blok kapatmalar oluyor. Daha fazla seyirci, daha fazla gelir getirmek için böyle bir şey istediler. Yasa da buna izin verdiği için biz de bu uygulamayı başlattık, çalışmalar devam ediyor' dedi.'YENİ SEZON BAŞLAMADAN KULÜPLER BİRLİĞİ YASASININ ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM?Kulüpler Birliği yasasının yeni sezonda çıkacağını belirten Nihat Özdemir, 'Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız da dahil Kulüpler Yasası'nın çıkmasını istiyor. Geçenlerde bir Spor Çalıştayı yaptık. Bu çalıştay, sadece futbol değil spor hakkındaydı, bütün takımları ilgilendiren bizleri rahatlatacak, hele bizim lisans kurulunu rahatlatacak konuların çözüme kavuşturulması için çok önemliydi. Ben yeni sezon başlamadan Kulüpler Birliği Yasası'nın çıkacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.'BAĞIRIP DA HAK ALAN BEN GÖRMEDİM?Daha çok bağıranın daha çok hak aldığı hakkında söylenenlerin doğru olmadığını vurgulayan Nihat Özdemir, 'Daha çok bağıran hak alıyor diyorlar, biz bunlara bakmıyoruz. Biz sadece bağımsız kurullarımız almış olduğu kararlar ile yürüyoruz. Tüm kurullarımız aynı yolu izlemektedir. Bağırıp da hak alan ben görmedim. Demin gördünüz bağıran herkese nazikçe gerekli cevapları verdik' dedi.'SEZON BAŞINDA YAPILAN VAR TOPLANTISINA KATILMAYAN KULÜPLER, VAR ÜSTADI GİBİ KONUŞUYOR?VAR konusunda sezon başında yapılan toplantıya sadece 5 kulübün katıldığını açıklayan Özdemir, 'Lisans kurulumuzda 7 tane ismimiz var. 7 kişi oturup bir anda çalışmıyorlar. Bunlara yardım eden 20 ye yakın arkadaşımız var. Bunlardan biri bir şey söylemiş olabilir. Bizi rahatsız eden hiçbir şey olmadı. Bizi hiçbir kararı kapalı kapılar ardından yapmayız, her şeyimiz açık ve şeffaf. Mehmet Sepil Bey'e dedik ki bize bir temsilci gönderin yönetim kurulu toplantımızda bulunsun. Bizde sizin kulüpler birliği toplantısına bir temsilci yollayalım. Sezon öncesi Kulüpler Birliği burada bir toplantı yaptı. VAR'la alakalı sunum yaptılar, o sırada 5 kulüp başkanı kaldı. Adamlar 1 saate yakın yapacakları uygulamaları anlattılar ama 5 kişi dinledi, 13 başkanın işi vardı gitti. Kamuoyunda herkes VAR üstadı gibi burada niye VAR'a çağrılmıyor diyorlar. Dinleseydin sezon başında, neden çağrılmadığını anlardın. 18 kulüpsünüz bir 2 kişinin işi çıkmış olabilir ama vekili olacak orada. Ayın 11'inde yine VAR ile ilgili toplantıyı yapacağız' açıklamalarında bulundu.'BU SEZON SAHA KENARINDA YAŞANAN OLAYLARI EN AZA İNDİRDİK?Geçen sezon saha kenarında ve soyunma odasında yaşanan olayları bu sezon en aza indirdiklerini ifade eden Özdemir, 'Geçen sezon hepimizin bildiği gibi maçlar sırasında teknik direktörleri yardımcı antrenörler, onların çok ihlalini yaşadık. Hakemlerimiz bunlardan çok rahatsız oldu. Karşı takımın teknik direktörleri, oyuncuları bunlardan çok rahatsız oldular. Bu konuda bu sezon düzenleme getirdik. Geçen seneye göre yok denecek kadar az bir uygulama yaptık. 20 hafta geride kaldı ve böyle olayları yaşamadık. Kulüp başkanları ve yöneticilerin açıklamaları için bazı yerler düşündük burada aksamalar oluyor. O konuda da cezalar verdik, bunu çözmek için de uğraşıyoruz' diye konuştu.'FENERBAHÇE'Yİ KORUYACAK BİR İŞ YAPSAM ZORLU'DA MI YAPARIM??Zorlu ofisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmesi dışında bir çok isimle görüşüldüğünü açıklayan Nihat Özdemir, 'Fenerbahçe başlamış 'her kazandığımız hafta hakem görev almıyor, kaybettiğimiz maçtan sonra hakemler görev alıyor. Bilgi almışlar, bazı dinledikleri yerler var ama adresler yanlış, Kamuoyu da Ali Koç konusunda hep öne alıyor tabi doğaldır. Zorlu ofiste Fenerbahçe'yi koruyacak işler yapacaksam Zorlu'da mı yaparım. O ofise başka kulüplerde geldi, orada çok önemli kararlar aldık. Ben hiç umursamam, boğazımdan haram lokma geçmez, yarın bir daha yaparım. Türk spor kamuoyunda yapmamak daha doğruymuş. Bir dahakine Zorlu restoranın oradaki yerde yaparız. Bu haftaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakemine görev verilmemiş. Neden', çok yoğun bir hafta ve hakemlerimiz çok maç yönetiyor. İki haftada her gün maç var. Orta hakem, yardımcı, dördüncü, VAR ve AVAR gerçekten MHK'nın yükü çok. Çok iyi yeni hakemlerin yetiştiğini görmekteyiz. Bunlara destek olalım, yeni Cüneyt Çakırlar çıkaralım ve bunlarla yürüyelim' ifadelerini kullandı.'EUROLEAGUE'İN MAÇLARDAN SONRA HAKEM KARARLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMASI GÜZEL BİR UYGULAMA?Euroleague'de maçta hata yapan hakemler hakkında müsabakalardan sonra hatayı açıklaması hakkında ise Nihat Özdemir, 'Euroleague'in hakem kararları hakkında maçtan sonra açıklama yapması güzel bir uygulama. Ama biz kamuoyuna açıklama yapamıyoruz, bu sezon yapılacak bir uygulama değil. Ama seneye bu konuyu görüşüp MHK'nın da görüşünü alarak ortak bir karar almalıyız ama güzel bir uygulama' dedi.'HAYATIMDA TFF BAŞKANLIĞI KADAR ZOR BİR GÖREVDE BULUNMADIM?İstifa etmeyi hiç düşünmediğini vurgulayan Nihat Özdemir, 'Ben birçok görevlerde bulundum. Benim kuruluş olarak 7-8'inci başkanlığım. Ben hayatımda TFF başkanlığı kadar zor bir görev görmedim. Fenerbahçe, Beşiktaş başkanı olmak daha kolay. Çünkü tek bir tarafı ilgilendiriyor. Burası böyle değil. Herkesi memnun edecek bir karar vermemiz mümkün değil. Hangi kararı versek yüzde 50'si itiraz ediyor. Ben sonuna kadar bu görevdeyim ve bırakmak gibi bir niyetimde yok. Bir arkadaşımız tweet attı, ciddiye almadım, bir iki arkadaşımız da oltaya takıldı, gülüyorum. Ben istifa etmedim, etsem çıkar kamuoyuna söylerim. Geçen bu konu hakkında haberler çıkınca tüm yönetim kurulu üyeleri konuştuk ve bir açıklama yapma gereği duyduk' şeklinde konuştu.'FENERBAHÇE, HİÇBİR İLGİSİ OLMAMASINA RAĞMEN YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ ERTELENMESİ KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI?Malatya'daki yaşanan deprem nedeni ile Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesi konusunda Nihat Özdemir, 'Bir arkadaşımız kulüpler ile bu konu hakkında görüşmelerini yaptı ama Malatya başkanının neden o maçı oynamak istediğini ben de anlamadım. Stada gönderilecek ambulans imkanımız yoktu. Tüm ambulanslar enkaz altından yaralı çıkarma meşguliyetindeydi. Bir kulüp hiç ilgili olmamasına rağmen bu konuda açıklama yaptı. Yaptıkları açıklamanın doğru olmadığını gördüler. Kulüp kart cezalı oyuncu için başvuru yaptı ancak başvuru reddedildi ve oyuncu o hafta forma giymedi. İnsanları kendi kulüp ve takımları ile ilgilenmeleri gerekiyor, kendi taraftarlarını bu şekilde yönlendirmelerini doğru bulmuyorum. Maçın ertelenmesi belli olduktan sonra Yeni Malatyaspor tüm takım birlikte neden Antalya'ya gitti' Neden Malatya'da kalmadı? Bunu da Malatya başkanına sormak istiyorum? dedi.'HAKEM DE İNSAN HATA YAPABİLİR?Herkesin hata yapabileceğini vurgulayan Özdemir, 'Görev yapan arkadaşlarımız herkes formasını çıkartıp Türk futbolunun dertlerini için çaba gösteriyor ve mesai harcıyor. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Herkes hata yapabilir. Teknik direktör, futbolcu, hoca, kaleci, vs herkes hata yapabilir. İnsanız hata yapabiliriz. Biz de hata yapabiliriz, hakemler de hata yapabilir. Hatalar zincirdir futbol. Hakem de hata yapabilir' şeklinde konuştu.SERVET YARDIMCI: ÇOK İYİ BİR SAVUNMA YAPARAK UEFA'NIN ASKER SELAMI SORUŞTURMA DOSYASINI KAPATTIKUEFA'nın milli takım oyuncularının attıkları golden sonra yaptığı asker selamı hakkında açılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, 'Ülkemiz zor süreçlerden geçiyor. Ülke olarak bu zor günleri atlatmak için kenetlenen milli beraberliği sağlayan bir ülkeyiz. Milli futbolcularımız ile o dönem için anlamlı galibiyetler de aldılar. Asker selamı ile bunu pekiştirdiler. Maalesef batı medyası bunu çok negatif bir propaganda bazı ülkelerin bakanlıkların talebi ile de cezalandırma için UEFA üzerinde çok büyük baskılar oluşturdu. UEFA önce bir soruşturma açtırdı. Sonradan aleyhimizde çok sert bir rapor çıktı, biz bu raporu ciddi ve hassas bir şekilde ele almamız gerekiyordu. UEFA'ya asker selamının önemini anlatmak için çalışmalar yaptık. Bunun anlamı futbol tabiri ile sıkı markaj uygulamaktır. UEFA' ya disiplin soruşturması talep ettik. Yanımızda bir sosyolog, Hakan, Cenk çok iyi savunma yaptılar ve duygularını anlattılar. Burada bu cezanın alınması bizi derinden üzerdi, Futbolcularımız bunu hak etmemişti. Çok iyi bir savunma yaparak ortaya çıkan bu sert raporu çok iyi ve samimi bir şekilde anlatarak onları ikna ettiğimize inanıyorum. Herkesin müsterih olması gerektiğine inandığımız bir karar ortaya çıktı. UEFA'daki dostlara sordum, bunun kınama olmadığını daha bir hafif kelime olduğunu söylediler. Bizdeki hukukçular ise bunu kınama olarak değerlendirdi. Para cezası ve tribün olayı olarak aldık. Dosyayı milli takımımızın hak ettiği şekilde kapattık? dedi.'UEFA KULÜPLERİMİZE CEZA VERMEK İSTEMİYOR?

UEFA'nın kulüplere ceza vermek istediğini kaydeden Nihat Özdemir, 'Kulüp Lisans konularını görüşürken UEFA tarihinde belki ilk defa UEFA ile bizimle beraber çok yakın bir ilişki içinde çalıştı. UEFA bizim bu kriterlerini denetleme sürecini UEFA'ya 2 yılda bir anlatmalıyız. O zaman bizim UEFA'da başımız ağrımaz. Kulüplerimize UEFA ceza vermek istemiyor. Kulüplerimizin UEFA turnuvalarında olmaları için gayret gösteriyorlar' diye konuştu.

Kaynak: DHA