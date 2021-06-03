Nihat Özdemir: Ana hedefimiz gruptan çıkmak

"Bütün futbolcularımız İtalya maçının heyecanını yaşıyor""İyi puanlar alıp Bakü'de gruptan çıkacağız""Burak Yılmaz'ın kariyerine kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok"Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK / PADERBORN (Almanya), - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, "Ana hedefimiz şu...

"Bütün futbolcularımız İtalya maçının heyecanını yaşıyor"

"İyi puanlar alıp Bakü'de gruptan çıkacağız"

"Burak Yılmaz'ın kariyerine kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok"Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK/ PADERBORN (Almanya), - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir , "Ana hedefimiz şu anda gruptan çıkmak olacak. Allah nasip eder, futbol şansı da çocuklarımızın yanında olursa bu gruptan inşallah çıkacağız" dedi.A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Moldova maçının kendileri adına güzel bir şekilde geçtiğini söyleyen Özdemir, "Şu anda hazırlık dönemindeyiz. İlk olarak Antalya'da 1'inci bölümü tamamladı milli takım. Almanya'ya geldik ve burada çalışmalara başladık. Son hazırlık maçımızı da Moldova ile yaptık, güzel bir maç oldu. Oyuncularımız, gayet iyi pas yaptılar. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdiler. 2 tane de gol bulduk. Başta Şenol hocamız olmak üzere bütün oyuncularımızı kutluyorum. Netice olarak kamp 1 hafta daha devam edecek. Sonra İtalya'ya gideceğiz. Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçını oynayacak. Ümitliyiz. Milli takımımızın orada iyi bir netice alarak Bakü'ye devam etmesini istiyoruz. Arkasından Galler devamında da İsviçre maçlarını oynayacağız. Ana hedefimiz şu anda gruptan çıkmak olacak. Allah nasip eder, futbol şansı da çocuklarımızın yanında olursa bu gruptan inşallah çıkacağız" diye konuştu."BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZ İTALYA MAÇININ HEYECANINI YAŞIYOR"Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine ise Özdemir, "Bütün futbolcularımız o maçın heyecanını yaşıyor. Bütün dünya izleyecek o maçı. Orada kendilerini göstereceklerdir. O maçta kaybetsek de oynayacak daha 2 maçımız var. Alınacak 6 puan daha var. Grupta ilk 2 takım direkt çıkıyor. 6 grupta en iyi 4 tane 3'üncü de çıkacak. Bizim ana hedefimiz, gruptan çıkmak olacak. İyi galibiyetler alarak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu."İYİ PUANLAR ALIP BAKÜ'DE GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de oynayacakları Galler ve İsviçre maçlarında hem Türk hem de Azeri taraftarları tribüne beklediğini vurgulayan Nihat Özdemir, "İtalya'ya seyirci götürme konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hem vize hem de kapasite yönünden ama Bakü'de öyle olmayacak. Bütün Türk seyircilerini ve bütün Azeri kardeşlerimizi maça bekliyoruz. Milli takımımızı desteklemelerini istiyoruz. Tek millet, iki devlet. Arada bir araya gelip milli takımımızı destekleyeceğiz. İyi puanlar alarak orada gruptan çıkacağız. Seyirci desteğiyle milli takımımız daha iyi oynayıp daha iyi neticeler alacaktır" ifadelerini kullandı."BURAK YILMAZ'IN KARİYERİNE KİMSENİN BİR ŞEY SÖYLEMEYE HAKKI YOK"

Milli takım kaptanı Burak Yılmaz'ın performansıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Özdemir, "Burak Yılmaz'ın kariyerine ve futbolculuğuna kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. 3 tane futbolcumuz, Lille'i seneler sonra Fransa şampiyonu yaptılar. Hepimiz, Lille'in şampiyonluğunda büyük sevinç yaşadık. Oradaki başarılarına burada da devam etmelerini istiyoruz. İlk 11'de bugün 3'ü de görev aldılar. Başarılıydılar. Burak, senelerdir görev yapıyor. Onun Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daha çok gol atarak milli takımımıza daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah öyle de olacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı