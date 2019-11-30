Nihat Özdemir: Ana hedefimiz gruptan çıkmak

30.11.2019 23:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:35

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Ana hedefimiz burada gruptan çıkmak. Ondan sonra da Allah yardım eder. 'Allah Kerim' diyelim ve yolumuza devam edelim" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İtalya'ya karşı oynayacakları turnuvanın açılış maçının milli takım için önemine vurgu yapan Özdemir, "Prestij maçı ve bizim için çok önemli. Açılış maçını bütün dünya izleyecek. Türk Milli Takımı'nı izleyecekler. Gruplarda da hep ismimizden bütün dünyaya bahsettirdik. Tarihimizde hiç yenemediğimiz Fransa'yı Konya'da yenerek grupta iddialı hale geldik, Paris'te de rövanşı vermedik. İtalya'yı da geçmişimizde resmi maçlarda yenmedik diye tahmin ediyorum, belki açılış maçında yenmek kısmet olabilir. Takımımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. İnşallah ilk maçtan iyi bir netice alabiliriz. Arkasından iki maçımızı hepimizin her zaman konuştuğu gibi 'İki millet tek devlet' dediğimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacağız. Bakü'yü ayrı bir şehir olarak düşünmüyorum, Türkiye'nin bir ili gibi görüyorum. Orada iki önemli maçımız var, Galler ve İsviçre ile. Ana hedefimiz burada gruptan çıkmak. Ondan sonra da Allah yardım eder. 'Allah Kerim' diyelim ve yolumuza devam edelim" şeklinde konuştu.

"BENİM İSTEDİĞİM 2-3 GRUPTAN BİR TANESİ BUYDU"A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "F Grubu'nda Almanya ve Fransa'ya karşı oynamak isterdim" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Nihat Özdemir, "Kura çekilirken o gruba düşmeyi hiç istemedim. Tabi hocanın görüşüdür, saygı duyarım. Ama bu grup bence iyi, o grup en zor gruplardan bir tanesi. Fransa ile zaten oynamıştık. Samimi olarak söylemek gerekirse onu istememiştim ben. Benim istediğim iki üç gruptan bir tanesi buydu ama bunu çok istiyordum, çünkü Azerbaycan var orada. Azerbaycan bizim kardeşimiz bir ülke. Kendi evimizde gibi oynayacağız. O tribünlerin tamamı hemen hemen Türk kardeşlerimizle dolacak. Bu takımın ve jenerasyonun orada iyi iş yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.SERVET YARDIMCI: GÜZEL BİR KURA ÇEKTİKTürkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı ise, "Başkanımızın söylediği gibi bizim için rakip önemli değil. Hangi grubu seçeceğimizi çok düşünmüştük. Milli takımımız heyecanlandıran, umut veren bir takım. Herkesin moral kaynağı, dolayısıyla açılış maçını bizim oynamamız çok büyük bir prestij. Diğer iki maçı evimizde oynayacağız Azerbaycan'da. Dolayısıyla umutla bakıyoruz, milli takımımız çok önemli bir ahenk yakaladı. Kura hayırlı olsun, güzel bir kura çektik" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı'nın açıklamaları

Kaynak: DHA