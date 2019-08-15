Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk oldu (6)

15.08.2019 13:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonunun en az sakatlıkların yaşandığı, en az hakem hatalarının olduğu, saha içi ve saha dışı olayların minimum seviyede kaldığı bir sezon olmasını dilediğini söyledi.

Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.

Nihat Özdemir, bütün liglerdeki kulüp başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin birbirine saygı ve sevgi göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Neticede olarak 90 dakikalık bir futbol maçı. Maçtan sonra herkes birbirinin yüzüne bakmalı, birbirini sevmeli. Son düdük çalındıktan sonra ne kadar müdahale ederseniz edin bir şey değiştiremiyorsunuz. Dün akşamki Süper Kupa'da 120 dakikanın nasıl geçtiğini anlamadık. Top bir o kalede bir bu kalede. Yalnız bizim şampiyonluğa yürüyen takımların değil, Anadolu'daki illerimizin takımlarının maçlarının da güzel olmasını istiyorum. Kardeşliğin, saygının ve güzel futbolun, güzel maçların, güzel gollerin veya güzel kaleci kurtarışlarımızın olduğu maçların olmasını istiyorum. Can sağlığıyla olsun. En az sakatlıkların yaşandığı, en az hakem hatalarının olduğu, saha içi ve saha dışı en az olayların olduğu." diye konuştu.

6222 sayılı kanun ile çok ağır maddeler getirildiğini hatırlatan Özdemir, "Talimatnamelerde çok önemli derecede bazı ağır maddeler getirdik. Hakemlere müdahale, koridor odalarında veya antrenörlerin, teknik direktörlerimizin hakemlere müdahalelerine çok önemli kısıtlamalar getirdik. Disiplinden hiç vazgeçmeyeceğimizi herkes bilsin. Ama biz şunu istiyoruz, en az ceza verdiğimiz bir sezon yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir ve Olympiakos'un karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçının, Galatasaray ve Akhisarspor'un TFF Süper Kupa maçıyla aynı saatte oynanmasının hatırlatılması üzerine Özdemir, maç planlayıcıların çok iyi çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Süper Kupası'nın oynanacağı maç tarihi ve saati sezon başından evvel belirlendi. Ama biz o gün, Başakşehir'in maçının o güne denk gelip gelmeyeceğini bilecek durumda değildik. Onu UEFA idare ediyor, biz de Türkiye'deki kupa maçını organize ediyoruz. 1 gün sonraya alabilir miyiz diye baktık onun da bir çok mahsurları var. Olmuyor denk gelmiyor. Bir defa aynı gün oynanacak. Saatimiz 20.00 civarıydı. 21.30'a aldık. Arkadaşlarım başta Servet Yardımcı bu işle uğraştı acaba UEFA maçı biraz erkene alabilir mi diye, ama UEFA maçı erkene almadı. Sadece 1 devre çakıştırdık."

Türkiye'de maç planlamalarının diğer ülkelere göre daha zor olduğunu aktaran Özdemir, "Fransa'da tek takım var PSG. Derbisi merbisi kalmadı. Almanya'da Bayern Münih belki Dortmund. İngiltere'ye bakın 2 tane takım. Burada 4 tane şampiyon olmuş takım şampiyonluğa koşuyorlar. Bir de Başakşehir eklendi. 5 takım şampiyonluğa oynuyor. Bu birinci problem. Bir de aynı ilin takımları, Gençlerbirliği-Ankaragücü, İstanbul'da 5 takım, Alanya-Antalya, bir gün oynayıp diğer gün oynamayacaklar var, aynı sahada oynayacaklar var. 20 bilinmeyenli denklem. Bunu çözebilecek dünyada matematik formülü yok ama arkadaşlarımız uğraştılar, bu işi çözdüler. Bir de yayıncı kuruluş tarafı var. Biz onu da desteklemek zorundayız. Sadece biz değil kulüplerimiz de yayıncı kuruluşu desteklemek zorunda." şeklinde konuştu.

(Son)

Kaynak: AA