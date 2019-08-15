Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk oldu (3)

15.08.2019 13:33

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports ile yaptıkları yeni anlaşma dolayısıyla alacaklarda bir miktar azalma olduğunu belirterek, "Alabileceğimiz en iyi rakamı aldık." dedi.

Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.

Nihat Özdemir, yaklaşık 2,5 aylık görev sürelerinde önemli sorunları çözmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bizi bekleyen en önemli konulardan birisi beIN Sports ile olan problemlerdi. Zaten son bir yıldır biz bu problemleri yaşıyorduk. FIFA kongresi için Paris'e gittiğimizde beIN Sports'un üst yöneticisini ziyaret ettik. Sorunları orada konuştuk. Hatta 2018-2019 sezonunun son taksiti duruyordu. Bunun ödenmesini kendisinden rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve ertesi gün bize parayı çıkardı ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2018-2019'dan kalan borcumuz yok." diye konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha sonra 2019-2020 sezonun ilk taksitinin ödenmesinde problem yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"O da yüzde 25 kadardı. Çok da detaylarına girmek istemiyorum ama her konu konuşuluyordu. beIN Sports ile 14'e yakın toplantı yaptık. Bazı toplantılarda Kulüpler Birliği Vakfından arkadaşlarımız yanımızda oldular. 14. toplantının sonunda Kulüpler Birliği Vakfı ile bizlerin 'evet' dediği ve beIN Sports'u razı ettiğimiz anlaşmayı imzaladık. Geçen seneye göre yüzde 10 gibi daha düşük bir rakamla anlaşma sağladık. Sağ olsunlar ilk taksitimizi ödediler. Biz de bunu hemen kulüplerimize dağıttık. Sadece Süper Lig kulüplerine değil, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig de dahil olmak üzere 126 kulübe bu paraları dağıttık. Bu paralar dağıtıldıktan sonra herkes transferlerini ve eksikliklerini tamamlayarak sezona hazır hale geldi."

beIN Sports ile yaptıkları yeni anlaşma çerçevesinde aldıkları miktarın biraz azaldığını vurgulayan Özdemir, "beIN Sports'tan alacağımız para biraz azaldı ama alabileceğimiz en iyi rakamı aldık. Türk lirası bazında baktığımızda ilk taksit olarak geçen seneye göre bu sene yüzde 130 daha fazla para dağıttık. Türk lirası olarak düşündüğümüz zaman kulüplerimize böyle fazla para dağıttık. Anadolu kulüplerimiz yedişer milyon almıştı, şimdi on yedişer milyon aldı. Artık dövizde de bir denge rakamıyla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Göstergeler de o yönde." ifadelerini kullandı.

Yabancı futbolcu kontenjanı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, sahada görev alacak yabancı oyuncu sayısına bir kısıtlama getirmeleri gerektiğine inandığını söyledi.

Uygulamada olan yabancı kontenjanıyla ilgili kararın 5 yıl önce alındığını hatırlatan Özdemir, "Sayın Fatih Terim o zaman Türkiye Futbol Direktörü'ydü. O dönem bizim yönetim ile Fatih Terim'in görüşmeleri neticesinde 28 kişilik kadroda 14 yabancının olabileceğini ve oynatmada yabancı sınırının kaldırıldığını ilan ettik. Ancak öyle önemli maçlar oldu ki bazı takımlarımız 11 yabancıyla çıktı. Bu Türk spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklal Marşı'mız okunurken, baktığımızda hiçbir Türk'ün olmadığını gördük. Bu bazı yerleri, insanları rahatsız etti, üzdü. Bu sayının fazla olduğunu, orada Türk oyuncularımızın olması gerektiğini söylediler." şeklinde görüş belirtti.

Nihat Özdemir, mevcut yabancı kontenjanın, A Milli Takım'a, Türk oyuncuların performansına ve altyapılara etki edip etmediğinin kamuoyunda tartışıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun doğru bir neticesini bulmuş değiliz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Etkilenme derecesini de bilmiyoruz. Milli takımımız iyiye doğru gidiyor. Birçok oyuncumuzu yurt dışına ihraç ettik. Bu futbolculardan takımlarımız 120 milyon avro civarında gelir elde etti. Futbolcularımızın yurt dışına gitmesi ve milli takımımızın başarılı performansının bu sistem neticesinde olup olmadığını iyi analizini iyi yapmamız lazım. Sözleşmede 14 yabancı olsun ama sahada oynayacak yabancı sayısına bir kısıtlama getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ancak federasyonun bir gecede bunun kararını verebilecek bir durumu yok."

Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüşüp konuyla ilgili uygun bir çözüm bulacaklarının altını çizerek, "Bizim de beklediğimiz bazı şeyler var. Konunun birçok unsuru var. Bunların neticesinde bir karar vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

(Sürecek)

Kaynak: AA