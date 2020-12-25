Nihat Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Nihat Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:00
Nihat Özdemir, AA'nın

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Nihat Özdemir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oy kullandı.

Özdemir, haber kategorisinde Onur Çoban'ın, "Gence'de yeğene veda" adlı çalışmasına oy verdi.

Spor kategorisinde Okan Çoşkun'un "Futbol özlemi" adlı çalışmasını oylayan TFF Başkanı, yaşam kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "İran'da çocuk koranavirüs hastaları" ismi verilen fotoğrafına oy vermeyi tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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