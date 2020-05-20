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Nihat Özdemir: "18 Kulübün tam desteğiyle liglerin başlaması kararını aldık"

- Nihat Özdemir: "18 Kulübün tam desteğiyle liglerin başlaması kararını aldık" TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Ligden düşme olmayıp, önümüzdeki sezon 21 takım olması konusunu görüşeceğiz" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde başlaması üzerine, 18...

20.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:20

- Nihat Özdemir: "18 Kulübün tam desteğiyle liglerin başlaması kararını aldık"

TFF Başkanı Nihat Özdemir:

"Ligden düşme olmayıp, önümüzdeki sezon 21 takım olması konusunu görüşeceğiz"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde başlaması üzerine, 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunmaktayız" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da federasyon binasında toplantıda bir araya geldi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ Riva'da katılırken, diğer kulüp başkanları ise video konferans yöntemiyle toplantıda yer aldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı'nın talebi üzerine 18 kulübün katılımıyla bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, "Gerçekten süper lig takımlarımızın yaşadıklarını ve bundan sonraki süreçte yaşayacaklarını masaya yatırdım ve gayet demokratik bir ortamda tartıştık. Varmış olduğumuz bazı ana konuları açıklamak istiyoruz. 18 kulübümüzün desteğiyle bundan evvel TFF yönetiminin açıkladığı Süper Lig'in 12 Haziran tarihi başlaması üzerine 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunmaktayız. Bununla ilgili Türkiye'deki şartların değişimi gibi konuları da göz önünde bulundurarak kesin tarihimizi 28 Mayıs tarihinde yapacağımız basın toplantısı ile kamuoyuna açıklamak üzere bütün kulüplerle birlikte anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Bunun yanında 7 kulübümüz federasyona müracaat ederek bu yıl ligden düşmenin olmaması ve gelecek sezonunda 21 takımla oynanması konusunda müracaatta bulundular. Federasyonumuz bu konuyu inceleyecek ve yönetim olarak gelecek sezonda kaç takımla oynanacağını ve düşüp düşmeme kararını da önümüzdeki günlerde vereceğiz. TFF'nin bir sağlık ve danışma kurulu var. Bununla ilgili 12 Haziranda başlayacağımız tüm liglerin futbola dönüş protokolü hazırlanmıştı. Bunun yanında hep beraber verdiğimiz karar doğrultusunda federasyonumuz bir pandemi kurulunu teşkil edecek ve bundan sonra bu konuyla ilgili süreci pandemi kuruluyla beraber yürüteceğiz. Gelecek yıl kaldırmış olduğumuz U21'in yerine kurmayı düşündüğümüz rezerve ligini kuramamıştık. 20-21 sezonunda rezerv ligin başlaması konusunda bütün kulüpler birliği üyeleriyle de anlaştık bu şekilde çalışmalara başlayacağız. Kulüplerimiz finansal yapılar yönünden çok zor durumdadır. Bayramdan sonra yapacağımız bir sürü seri toplantı görüşmeler neticesinde de kulüpleri elimizden geldikçe finansal yapısal yönden nasıl rahatlatacağımız konusunda çalışmalara başlayacağımızı bildirmek isterim. Korona da başarılıyz. Dünyada örnek bir ülkeyiz" dedi.

Mehmet Sepil: "Oyuncu değişikliğinin 5'e çıkması gerektiğini görüştük"

Toplantıda yer alan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise TFF Başkanı Nihat Özdemir'in tüm konuları özetlediğini ifade ederek, "12-13-14 haziranda açıklama yapıldı başlamasıyla ilgili. Bu konuda tüm kulüplerin görüşünü aldık ve sağlık koşullarının elvermesi şartıyla desteklediğimizi belirttik. TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük. Bu sezon kaldırılan U21 liginin gelecek sezon yeniden değerlendirmeye alınmasını da konuştuk" şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir: '18 Kulübün tam desteğiyle liglerin başlaması kararını aldık'

Kaynak: İHA

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