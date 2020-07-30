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Nihat Özdemir: 16 Mayıs 2021'e kadar sezonu bitirmemiz gerekiyor

"Takımların bir hafta bay geçmesi avantaj""Yayıncı kuruluşta bir kopukluk olmuş olabilir""2021-2022 sezonundan itibaren yeni yabancı kuralı yürürlüğe girecek""Hangi kararı alırsak alalım bazıları çok mutlu, bazıları mutsuz oluyor"Ali DANAŞ / - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat...

Nihat Özdemir: 16 Mayıs 2021'e kadar sezonu bitirmemiz gerekiyor
30.07.2020 00:26 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:20

"Takımların bir hafta bay geçmesi avantaj"

"Yayıncı kuruluşta bir kopukluk olmuş olabilir"

"2021-2022 sezonundan itibaren yeni yabancı kuralı yürürlüğe girecek""Hangi kararı alırsak alalım bazıları çok mutlu, bazıları mutsuz oluyor"

Ali DANAŞ/ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonunun sıkışık bir takvim içinde oynanacağını ve 16 Mayıs 2021'e kadar tüm maçların tamamlanması gerektiğini söyledi.Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olurken, müsabakanın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bu sezonki Ziraat Türkiye Kupası'nın en uzun kupa serüveni olduğunu söyleyen Özdemir, "Hem Alanyaspor'u hem Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çok uzun bir süreç sonunda finale kaldılar. İlk resmi maçı yapılan bu yenilenmiş stadyumda güzel bir maç oldu. İlk yarıda Trabzonspor golü buldu. İkinci yarıda Alanyaspor iyi oynadı ancak gol gelmeyince 2-0 bitti. Alanyaspor iyi bir futbol sergiledi fakat kupayı kazanamadı. Trabzonspor da hem iyi futbol hem de bulduğu gollerle kupanın sahibi oldu. En iyi futbolcu da Abdülkadir Ömür seçildi. Abdülkadir Ömür ciddi bir sakatlık geçirmişti, yeni yeni dönmeye başlamıştı, bugün de çok iyi oynadı. Milli takımımızın önemli isimlerindendi, sakatlığı bizi çok üzmüştü ama bugünkü performansı bizi çok sevindirdi. Kendisini kutluyorum" dedi."TAKIMLARIN BİR HAFTA BAY GEÇMESİ AVANTAJ"Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacak olmasından dolayı her hafta bir takımın bay geçeceğinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Bence bu kadar sıkışık bir takvimde 'bay' olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Artık 21 takımla 2020-2021 sezonunu oynayacağız. Sıkışık bir takvim olacak. 16 Mayıs 2021'e kadar hem ligi hem kupayı bitirmemiz gerekiyor. Bu sene ertelenmiş olan Avrupa Şampiyonası, 2021 yılında yapılacak. Sıkışık bir takvim bekliyor bizi, Türkiye Kupası, lig maçları ve Avrupa maçları olacak. Gözümüzü açacak zamanımız yok. Tüm oyuncular kendisini buna göre hazırlasın, kulüpler kadrolarını buna göre organize etmeli. Çok sıkışık bir futbol sezonu bizi beklemekte. 11 Eylül itibarıyla 2020-2021 sezonuna başlamış olacağız.""YAYINCI KURULUŞTA BİR KOPUKLUK OLMUŞ OLABİLİR"Bugün yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından yapılan açıklamalara yanıt veren Özdemir, beIN Sports'un Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olmasından haberi olmadığı iddialarını yalanladı. Özdemir, "Biz beIN Sports'un genel müdürü, CEO'su olan Yusuf Bey'e bunu bildirmiştik, onun görüşünü almıştık. Oradaki tatil sisteminden dolayı bir kopukluk olmuş olabilir. TFF bu kararı aldı ve bunu yürürlüğe koydu. beIN Sports'la oturup bu planlamayı yapacağız ve yola devam edeceğiz" diye konuştu."2021-2022 SEZONUNDAN İTİBAREN YENİ YABANCI KURALI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"Yeni yabancı kuralının yalnızca bu sezonluğuna ertelendiğini ifade eden Nihat Özdemir, "Yeni yabancı kuralının uygulanmasını bir yıl ileriye attık. 2021-2022 sezonundan itibaren kısıtlama geçerli. Kulüplerimizin yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bu yıl 40 maça yakın sadece Süper Lig'de oynayacaklar. Avrupa maçları ve kupa maçları var. Çok maçları olacak, bu yüzden geniş bir kadro gerekiyor. Bu yüzden yabancı kuralını bir yıl ileriye erteledik. Gelecek yıl ve ondan sonraki yılları düşünerek kadro planlamasını kulüplerimizin iyi yapması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı."HANGİ KARARI ALIRSAK ALALIM BAZILARI ÇOK MUTLU, BAZILARI MUTSUZ OLUYOR"

Bugün alınan kararlara birçok kulübün tepki göstermesiyle ilgili gelen soruya yanıt veren TFF Başkanı, "Hangi kararı alırsak alalım, bazıları çok mutlu, bazıları mutlu, bazıları da mutsuz oluyor. Mutlu olmayanlar her zaman çıkacaktır. Biz şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bu kararı yürürlüğe koyduk" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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